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Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Kent genelinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde park halindeki iki araç kısmen su altında kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı.

Öte yandan hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla kentin yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

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