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Yoğun kar yağışı! Sürücüler dikkat yol ulaşıma kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yoğun kar yağışı! Sürücüler dikkat yol ulaşıma kapatıldı

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

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Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin bazı ilçelerinde kar etkisini gösterdi.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bölgede önlem alan polis, Antalya istikametine trafik akışını durdurdu.

Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekledi.

Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu güvenlik noktasında kar lastiği ve zincir kontrolü yaparken, büyük tonajdaki araçların geçişine izin vermedi.

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