İnşaattaki iskele çöktü! 5. kattan yere düştüler, ağır yaralılar var
Ümraniye'de bir inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.Abone ol
Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi zemine düştü. Olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanığı Ahmet Oral, gazetecilere, işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğunu belirterek, "Çok zor bir durum, 2 kişiydi. Biri kaldırımın diğer tarafındaydı." dedi.