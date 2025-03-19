İnşaattaki iskele çöktü! 5. kattan yere düştüler, ağır yaralılar var

Ümraniye'de bir inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

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Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi zemine düştü. Olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Ahmet Oral, gazetecilere, işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğunu belirterek, "Çok zor bir durum, 2 kişiydi. Biri kaldırımın diğer tarafındaydı." dedi.