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Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na destek mesajı

Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na destek mesajı

Ümit Özdağ, sabah saatlerinden gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı. 58 gündür tutuklu olan Özdağ, "Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu göz altına almıştır." ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun sabah saatlerinde polis eşliğinde gözaltına alınmasının karşılık Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu göz altına almıştır.

İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın!

Biz Zafer Partisi olarak bu… pic.twitter.com/BatEMUKHV9

— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 19, 2025

Özdağ, kendisinin 58 gündür iddianamesi hazırlanmadan tutuklu olduğunu belirterek aynı hukuksuzlukla İmamoğlu'nun da gözaltına alındığını ifade etti.

Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu göz altına almıştır. İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın! Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti! Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet!

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