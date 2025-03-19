Ünlü isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımı: Kapkaranlık uyandık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasında ünlü isimlerden de tepki yağdı.

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Gözaltı kararına sessiz kalmayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından İmamoğlu’na destek paylaşımları yaptı. Şarkıcı Melek Mosso, artık ülkede kimsenin güvende olmadığını kaydederken oyuncu Pınar Altuğ ise "Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması dün akşam iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı kararına siyasilerden tepkiler art arda gelirken ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmadı.

'ADALETSİZ, HUKUKSUZ, UTANÇ DOLU GÜNLER'

Oyuncu Özge Özpirinçci:

"Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey güzel oldu' demek istiyorum"

'KAPKARANLIK UYANDIK'

Oyuncu Pınar Altuğ:

"Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık"

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü:

"Belki üniversite, belki lisedesin…aklın almıyor, sinirlerin bozuluyor, ümidine ve hayallerine tutunmaya çalışıyorsun ya… hah işte, bu duyguyu ve sana bunu yaşatanları asla unutma cancağzım. Unutursan hatırlatır kendini bunlar, aman deyim" ifadelerini kullanan Üzümcü, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da alınan 4 günlük eylem yasağıyla ilgili olarak da "Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?" paylaşımında bulundu.

'HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ'

Şarkıcı Melek Mosso:

"Artık hiçbirimiz güvende değiliz ve hiç bir şeyimiz garanti değil"

Oyuncu Berna Laçin:

"35 sene önceye dönük idari mahkeme filan da oluyor yani, hani insanlık suçu terör vs. değilse belirli sene içinde yaptırım olur diye bilirdik. Yeni Türkiye"

Piyanist Fazıl Say:

"İmamoğlu’na gözaltı. Türkiye endişeli…"

Oyuncu Salih Bademci:

"Birileri sürekli bana; bu yasal mı, şunun hukuki dayanağı var mı, onu yapabilirler mi diye soruyor. Değil. Yok. Yaparlar."