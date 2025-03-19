Beylikdüzü Belediyesi'nden gözaltı açıklaması

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın gözaltına alınmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili yaşanan süreçte, resmi hesaplarımızdan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını, dezenformasyona yol açabilecek bilgi ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

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Beylikdüzü Belediyesi'nden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili yaşanan süreçte, resmi hesaplarımızdan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını, dezenformasyona yol açabilecek bilgi ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Beylikdüzü Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, bu sabah erken saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınmıştır. Soruşturma ve gözaltı süreciyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süre zarfında Belediye faaliyetlerimize Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın ortaya koymuş olduğu vizyon ve kararlılık doğrultusunda kesintisiz devam edecek, halkımıza hizmetlerimizi eksiksiz ulaştıracağız. Kurumumuzla ilgili yaşanan süreçte, resmi hesaplarımızdan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını, dezenformasyona yol açabilecek bilgi ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."