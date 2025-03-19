BIST 9.994
DOLAR 38,00
EURO 41,54
ALTIN 3.715,73
HABER /  DÜNYA

Elon Musk "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini iddia etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elon Musk "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini iddia etti

 ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder iş adamı Elon Musk, "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini öne sürdü.

Abone ol

Federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelen Musk, Fox News sunucusu Sean Hannity'ye konuştu.

Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde yönetimde etkin bir rol oynayan Musk, röportajında, "İnsanların, bilirsiniz, hileli bir şekilde aldıkları parayı ellerinden aldığınızda, çok üzüldükleri ortaya çıkıyor." dedi.

Musk, "Ve temelde beni öldürmek istiyorlar çünkü onların sahtekarlıklarını durduruyorum ve Tesla'ya zarar vermek istiyorlar çünkü hükümetteki korkunç israf ve yolsuzluğu durduruyoruz ve sanırım onlar kötü insanlar. Kötü insanlar kötü şeyler yapar." ifadelerini kullandı.

Kendisine ait şirket Tesla'nın barışçıl olduğunu savunan Musk, "Ben hiç zararlı bir şey yapmadım. Sadece üretken şeyler yaptım. Bence burada bir tür akıl hastalığı var." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, kendisine karşı daha önce hiç gösteri yapılmadığına işaret ederek "Bence daha büyük güçler de iş başında yani bunu kim finanse ediyor ve kim koordine ediyor? Çünkü bu, çılgınlık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM'de İmamoğlu protestosu CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti genel kurul ertelendi
TBMM'de İmamoğlu protestosu CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti genel kurul ertelendi
Ünlü isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımı: Kapkaranlık uyandık
Ünlü isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımı: Kapkaranlık uyandık
İsrail'in Haaretz gazetesi Gazze'de ateşkesi bozan tarafın kim olduğunu yazdı
İsrail'in Haaretz gazetesi Gazze'de ateşkesi bozan tarafın kim olduğunu yazdı
Yozgat'ta yarın okullar tatil edildi
Yozgat'ta yarın okullar tatil edildi
Borsada işlemler 2. kez geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler 2. kez geçici olarak durduruldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında yangın
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında yangın
İsrail'e BM'ye ait merkezi bombaladı: 1 ölü, 5 yaralı
İsrail'e BM'ye ait merkezi bombaladı: 1 ölü, 5 yaralı
Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla not paylaştı
Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla not paylaştı
İnşaattaki iskele çöktü! 5. kattan yere düştüler, ağır yaralılar var
İnşaattaki iskele çöktü! 5. kattan yere düştüler, ağır yaralılar var
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na destek mesajı
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na destek mesajı
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk tahmini: 4 puan alsa bence yeterli
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk tahmini: 4 puan alsa bence yeterli
Dünya basını Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması böyle servis etti
Dünya basını Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması böyle servis etti