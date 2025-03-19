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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan flaş karar

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan flaş karar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'a geliyor. Yavaş, "Hep beraber toplanıp durumu takip edeceğiz Sayın Genel Başkan ile birlikte." açıklamasında bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a geleceğini söyledi.

Tayvan'daki temaslarını yarıda bırakan Yavaş, Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu için bulunuyordu.

TELE1'e bağlanan Mansur Yavaş "Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu var. Ona gelmiştim, şimdi bilet bulmaya çalışıyorum, döneceğim. Muhtemelen bu gece, buranın saatine göre çıkıp, sabah saatlerinde İstanbul'da olmaya çalışacağım. Henüz bileti ayarlayamadık. Hep beraber orada toplanıp durumu takip edeceğiz Sayın Genel Başkan ile birlikte."dedi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline tepki göstererek, “Bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar adaylık konusundaki kararımı askıya alıyorum” demişti. 

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