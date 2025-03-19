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Kütahya'da tır ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'da tır ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Ramazan D. idaresindeki 43 ACJ 128 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi kavşağında İsmail K. (50) yönetimindeki 43 ST 612 plakalı panelvanla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile panelvanda bulunan E.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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