İstanbul'da Kültür ve Sanat etkinlikleri iptal edildi

İKSV, 44. İstanbul Film Festivali basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Pera Müzesi ve İstanbul Modern de yeni sergi açılışlarını ileri bir tarihe erteledi. İptallerin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali basın toplantısı ile Pera Müzesi ve İstanbul Modern'deki sergi açılışları iptal edildi.

İKSV, gazetecilere gönderdiği e-postada, The Marmara Otel Taksim’de 10.00’da yapılması planlanan film festivali basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Pera Müzesi'nde açılması planlanan iki yeni sergi, “Samih Rifat: Çok İş Var Yapacak” ve “Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans” için düzenlenmesi planlanan basın toplantısı da iptal edildi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Mehmet Özalp Birol, müze ziyaretçilerini sergi turlarıyla ağırlayacaklarını ancak toplantının yapılmayacağını açıkladı.

İstanbul Modern'de açılması planlanan “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisinin 20 Mart’taki açılış etkinliği de ileri bir tarihe ertelendi. Müze yönetimi, serginin 21 Mart 2025 itibarıyla ziyarete açılacağını duyurdu.