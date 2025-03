Vincenzo Montella'dan İrfan Can Eğribayat sorusuna cevap

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk ayağında konuk edecekleri Macaristan'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, A Ligi'ne çıkmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın milli takıma neden alınmadığı sorulan Montella'nın yanıtı dikkat çekti.

Montella, karşılaşmanın yapılacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya milli futbolculardan Kaan Ayhan da katıldı.

Macaristan'ın güçlü yanlarından bahseden 50 yaşındaki teknik adam, "Komple bir takıma karşı oynayacağız. Kurguları uzun zaman önce oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Özellikle topu kaptıklarında güçlü yanları ortaya çıkıyor. Duran toplarda da etkili bir ekip. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık. Burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Uluslar A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak bu maçlara çıkacağız." diye konuştu.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ile iyi ilişkileri olduğundan bahseden Montella, "Rossi ile iyi bir ilişkimiz var. Bu maçta karşılaşacağımız için mutlu olmadık. Kendisi arkadaşım ama yarın rakip olacağız. Futbolda her rakibin iyi futbolcuları vardı. Ancak benim felsefemde önce kendi güçlü yanlarımızı düşünmek var. Bu güçlü yanları hazırlayıp, rakibin güçlü yönlerini etkisiz hale getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, vatandaşı Rossi'nin beraberliğe razı oldukları şeklinde açıklamalar yaptığının söylenmesi üzerine Montella, "Rossi'nin beraberliği kabul edeceğine inanmıyorum. Eğer deplasmandaki maçı kazanacaksak yarın beraberliği verebiliriz." şeklinde konuştu.

"En iyi olanlar buraya geliyor"

İtalyan teknik adam, A Milli Takım'a her zaman en formda oyuncuları aldıklarını söyledi.

Montella, milli takıma ilk kez seçilen Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz ile ilgili soru üzerine, "Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız bütün gençlere ve yetenekli futbolculara açık. Ayrıca Emre Mor'u 2,5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olanlar buraya geliyor." dedi.

Montella'ya 'İrfan Can Eğribayat' sorusu

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın milli takıma neden alınmadığının sorulması üzerine Montella, "Genellikle burada olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yapıldığını düşünürüm. İrfan Can, son dönemde çok iyi performanslar sergiledi. Kaleci konusunda her ülkede bir hiyerarşi vardır. İrfan Can, takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa ki sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık." diye konuştu.

"Hem üçlü hem de dörtlü savunma oynayabilecek kapasitedeyiz"

Vincenzo Montella, A Milli Takım kadrosunun hem üçlü hem de dörtlü savunma oynamaya müsait olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Kadroda üçlü sistemde oynayan çok oyuncu var. Böyle oynama düşüncesi var mı?" şeklindeki soruya, "Çok iyi bir soru olduğu için bu soruya gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Önümüzde 180 dakikalık bir maç var. Bu sürede elimizdeki oyuncularla hem üçlü hem de dörtlü savunma oynayabilecek kapasitedeyiz." yanıtını verdi.

"Tek yürek tek bayrak olmalıyız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, milli maçta tüm Türkiye'nin tek yürek olması gerektiğini dile getirdi.

Ay-yıldızlı bayrağı temsil ettiklerini aktaran Montella, "Dürüst olmak gerekirse geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takımla karşılaşacağız. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de Kayseri, Konya, Samsun ve İzmir'de 4 maç oynadık. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tamamen birliktelik içinde tek bayrak, tek yürek olmamız gerek. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmamız gerek. Artık burada bayrağı temsil ediyoruz. Bu birlikteliği görmek istiyoruz. Maçın İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor." şeklinde görüş belirtti.

"Arda konusunda biraz hassas davranmalıyız"

Montella, Real Madrid forması giyen Arda Güler'e konusunda hassas davranmaları gerektiğini belirtti.

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, Arda'nın takımında sürekli forma şansı bulamadığını hatırlatarak, "Devamlılık olmazsa performans bakımından bir süre sonra yüzde 100'ünüzü veremeyebilirsiniz. Arda konusunda biraz hassas davranmalıyız. Çünkü çok özel bir futbolcu. Özel futbolcularla ilgili arada böyle seçimler yapabiliyorsunuz. Yeteneklerini hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Beraber hareket eden bir gruba sahibiz"

Vincenzo Montella, A Milli Takım'daki birlikteliğin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Göreve geldiğinden itibaren gelişen bir takım olduklarını aktaran Montella, "Gelişimimiz konusunda beni çok fazla gururlandıran bir detay var. Bu da birlikteliğimizin sürekli ön planda olması. Beraber hareket eden bir gruba sahibiz. Ülkemizi temsil ederken bütün duygularımızı ortaya koyuyoruz. Biz bu işi severek yaparken en büyük saygıyı taraftarlarımız hak ediyor. Onlara olan saygımızdan, bu işe olan aşkımızdan dolayı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Dünyada en iyi performans sergileyen teknik adamlar arasında gösterildiğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Açıkçası bu beni şaşırttı. Futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu, bizi dinleyen, takip eden, ülkesini gururla temsil etmek isteyen bir gruba sahip olduğumuzu gösteriyor. Sonuç ne olursa olsun baskıları hissetmiyoruz, pozitif olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize yönelik yolumuza devam edeceğiz, Dünya Kupası elemeleri gibi..." şeklinde görüş belirtti.



- Kaan Ayhan: "A Ligi'ne yükselmek istiyoruz"

Milli futbolcu Kaan Ayhan ise UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.



UEFA Uluslar B Ligi'nin son haftasında Galler'e yenilerek ikinci olduklarını hatırlatan Kaan, "Büyük bir moral bozukluğu oldu. Namağlup gidiyorduk. Galler maçında da son kamptaki elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Üzgündük ama belki de işimize gelen 4 aylık ara oldu. Bu milli maçları kenara bırakıp mecburen kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Daha taze, mental anlamda daha dinlenmiş bir takım gördüm. Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Macaristan'ın A Ligi tecrübesi yaşayan bir takım olduğuna değinen tecrübeli futbolcu, "Hedeflerden biri UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmaktı. Herhangi bir rakip de olsa aynı hedefle çıkardık. Macaristan, herhalde bininci maçına çıkıyormuş. Motivasyonları daha yüksek olabilir ama gülen taraf olmak istiyoruz. Zor bir müsabaka olacak ama İstanbul'da oynayacağız. Yaklaşık 2 sene sonra İstanbul'da bir maç oynanacak. Bunun coşkusu ve heyecanıyla oynayacağız. Zor olacak ama umarım Macaristan için çok daha da zor bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan, Fenerbahçe formasıyla yükseliş yakalayan genç stoper Yusuf Akçiçek'in sorulması üzerine, "Son 1-2 senedir gördüğümüz yetenekler, beni sadece futbolcu olarak değil bir Türk olarak gururlandırıyor. Temelli A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Yarınki rakibimiz bu konuda bizden bir adım önde. Sürekli A ve B liglerin gidip geliyor. Biz de böyle olmak istiyoruz. Ligde rakiplerin maçlarını seyrediyoruz. Göze çarpan isimler var. Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu. Bizim de bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel olur. Çok iyi bir yoldayız. Yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle daha başarılı bir milli takım göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak istediklerini dile getiren Kaan, "Şu anda sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Bizim için çok önemli. Ancak Dünya Kupası da aklımızda. Uluslar Ligi'ne başladığımızda Dünya Kupası'nda avantaj sağlayabileceğimizi düşünmüştük. Şimdi farklı bir yoldan gideceğiz. Uzun vadede hepimiz Dünya Kupası'na katılmayı istiyoruz. İnşallah yine büyük bir turnuvada millerimizi coştururuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da birlikte oynadığı Macar futbolcu Roland Sallai ile ilgili, "Roland ile çok iyi tanışıyoruz. Antrenmanlarda o sol açık oynarken ben sağ bek oluyorum. Bundan dolayı sürekli karşılaşıyoruz. Onun hem güçlü hem de zayıf noktalarını biliyorum. Roland, fiziği, hızı ve gücüyle ön plana çıka bir futbolcu. İkimiz de birbirimizi iyi tanıyoruz. Yarın Roland ile karşılaşmayı heyecanla bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.