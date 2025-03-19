İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla bir mesaj daha yayınladı.

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'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolünden geçti.

DEFTERİNE NOT BIRAKMIŞ: MİLLETİMİZE EMANETİM

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce defterine "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim" yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı.

AVUKATI ARACILIĞIYLA BİR MESAJ DAHA YAYINLADI

Çok geçmeden gözaltındaki İmamoğlu, avukatı aracılığıyla bir mesaj daha yayınladı. İmamoğlu mesajında "Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür" ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

Başsavcılıkça, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirildi. Bazı şüphelilerin de kontrollerinin çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.