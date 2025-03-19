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RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu ve soruşturmalar hakkında flaş açıklama

RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu ve soruşturmalar hakkında flaş açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından konu medyada geniş yer bulurken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin uyarılarda bulundu.

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Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok kişinin gözaltına alınması medyada geniş yer bulurken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahin, medyaya "Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir" uyarısında bulundu.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"OLAYLARI KİŞİSEL SİYASAL GÖRÜŞLERİYLE ŞEKİLLENDİRMEMELİLER"

"Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru! Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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