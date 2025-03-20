BIST 9.860
DOLAR 38,00
EURO 41,83
ALTIN 3.720,41
HABER /  DÜNYA

Trump'tan İran'a mesaj: Bırakın kendi başlarına savaşsınlar

Trump'tan İran'a mesaj: Bırakın kendi başlarına savaşsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Yemen’deki Husilere desteğini kesmesi gerektiğini belirterek, "Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsınlar" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Yemen’deki Husileri hedef aldı. Trump, İran’ın Husilere hala desteğe devam ettiğini belirterek, "İran, bu malzemelerin gönderimini derhal durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsınlar. Zaten her iki durumda da kaybedecekler, ancak bu şekilde daha hızlı kaybedecekler. Husi barbarlarına çok büyük zararlar verildi ve durumun giderek daha da kötüleşeceğini göreceksiniz. Bu bir adil mücadele bile değil ve asla olmayacak. Tamamen yok edilecekler" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasalara sıkı takip
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasalara sıkı takip
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi, gerekçelerini açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi, gerekçelerini açıkladı
Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Bunun için tasarladık
Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Bunun için tasarladık
ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Yorum yapmayacağız
ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Yorum yapmayacağız
Trump ile Zelenski, enerji üretim alanlarına ilişkin kısmi ateşkeste anlaştı
Trump ile Zelenski, enerji üretim alanlarına ilişkin kısmi ateşkeste anlaştı
Ekrem İmamoğlu konusunda provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma
Ekrem İmamoğlu konusunda provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı
İsmail Saymaz'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
İsmail Saymaz'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a el konuldu
Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği