Trump'tan İran'a mesaj: Bırakın kendi başlarına savaşsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Yemen’deki Husilere desteğini kesmesi gerektiğini belirterek, "Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsınlar" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Yemen’deki Husileri hedef aldı. Trump, İran’ın Husilere hala desteğe devam ettiğini belirterek, "İran, bu malzemelerin gönderimini derhal durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsınlar. Zaten her iki durumda da kaybedecekler, ancak bu şekilde daha hızlı kaybedecekler. Husi barbarlarına çok büyük zararlar verildi ve durumun giderek daha da kötüleşeceğini göreceksiniz. Bu bir adil mücadele bile değil ve asla olmayacak. Tamamen yok edilecekler" dedi.