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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin, "Başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı siyasetçilerin, hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir." ifadelerini kullandı.

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Özdemir, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun herkes için bağlayıcı olduğunu belirten Özdemir, hiç kimsenin, siyasi kimliği ne olursa olsun hukukun üstünde olmadığını vurguladı.

Yargının başlattığı bir soruşturmayı çarpıtmanın, kamuoyunu yönlendirmenin ve süreci itibarsızlaştırmanın iyi niyetle izah edilemeyeceğine işaret eren Özdemir, şöyle devam etti:

"Başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı siyasetçilerin, hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir. Ana muhalefet partisi temsilcileri, adaletin tecellisini beklemek yerine algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalışmaktadır. Ancak unutulmasın ki hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünde değildir. Adalet herkes için gereklidir ve hukuk, siyasi şovlara kurban edilemez. Bizler hukukun üstünlüğünü savunmaya, yargı sürecini sükunetle takip etmeye, yargının işleyişine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı uyanık olmaya devam edeceğiz."

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