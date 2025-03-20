Cem Küçük: İBB'de PKK ile bağlantılı 150 çalışan iddiası var!

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, İBB operasyonu kapsamında Resul Emrah Şahan'ın KCK ile ilgili para dağıtımlarını gerçekleştirdiği ve İBB'de PKK ile bağlantılı 150 kişinin istihdam edildiği iddialarını dile getirdi.

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Küçük, İmamoğlu'nun KCK ile ilgili bir yetkiliyle yurt dışında bir görüşme yaptığı iddiasını da dile getirdi. İddialar arasında, İlbaklar adlı şirketin Medya A.Ş.'den aldığı büyük ihalelerin avanslarını İmamoğlu'nun şirketlerine aktardığı yer aldı. İşte detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonunda, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, Medya A.Ş.'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapıldığı iddia edilen "Kent Uzlaşısı" ile ilgili olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 87 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler ve iş adamları da bulunuyor.

PKK ile bağlantılı 150 kişinin istihdam edildiği iddiaları

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın da gözaltına alındığını hatırlatarak, operasyonun Medya A.Ş.'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olduğunu söyledi. Küçük ayrıca, Resul Emrah Şahan'ın KCK ile ilgili para dağıtımlarını gerçekleştirdiği ve İBB'de PKK ile bağlantılı 150 kişinin istihdam edildiği iddialarını dile getirdi. Küçük, “İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’da gözaltına alındı. 8 sene Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yapmıştı. Bu sene Medya AŞ’de yolsuzluk iddialarıyla alındı. Resul Emrah Şahan'ın ise KCK ile ilgili para dağıtımlarını gerçekleştirdiği iddiaları var. Yardımcısı da gözaltında. PKK ile iltisaklı 150 kişi belediyede istihdam edildi iddiası da var” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “İlbaklar, açık hava reklamları veren bir şirket ve aynı zamanda CNBC-e kanalının sahipleri. Medya AŞ’den büyük ihaleler alarak, aldıkları avansları da İmamoğlu’nun şirketlerine ya da işaret ettiği diğer şirketlere aktardıkları iddialar arasında. Korkunç para çıkışları, hesaplara yatan paralar var. Medya AŞ’deki yolsuzluklar korkunç boyutta” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar: Kayyum konusu gündeme gelebilir

Gazeteci yazar Şamil Tayyar, gelen bilgilerin kapsamlı bir dosyanın hazırlandığı yönünde olduğunu söyledi. Tayyar, ihbar ve şikayetlerin yüzde 90'ının CHP'li isimlerden geldiğini ve büyükşehir ölçeğinde 300 milyar TL'lik bir hacimden bahsedildiğini vurguladı. Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, “Gelen bilgiler kapsamlı bir dosyanın hazırlandığı yönünde. İmamoğlu tutuklanırsa kayyum konusu da gündeme gelir” dedi.

“31 Mart'tan bu yana sürüyor"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu soruşturmaların 31 Mart'tan bu yana sürdüğünü ve Esenyurt'tan İBB'ye kadar uzandığını belirtti. Atik, “Bu soruşturmalar yeni değil. 31 Mart'tan bu yana bu soruşturmalar sürüyor. Esenyurt'ta başladı İBB'ye kadar uzandı.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, çok sayıda itirafçının olduğunu ve etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişinin bulunduğunu söyledi. Küçük, İmamoğlu'nun KCK ile ilgili bir yetkiliyle yurt dışında bir görüşme yaptığı iddiasını dile getirdi ve Beyoğlu Belediyesi'ne de yakın zamanda bir dosya geleceğini belirtti. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Çok sayıda itirafçı var. Etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişi var. İmamoğlu’nun KCK ile ilgili bir yetkiliyle yurt dışında bir görüşme yaptığı iddiası var. Beyoğlu Belediyesi’ne yakın zamanda bir dosya gelecek. Şişli’ye terörle ilgili olduğu için kayyum gelir. İsmail Saymaz’ın davası da ‘gezi’ ile ilgili." dedi.

Küçük, Şişli'ye terörle ilgili olduğu için kayyum gelebileceğini ve İsmail Saymaz'ın davasının da "Gezi" ile ilgili olduğunu aktardı.