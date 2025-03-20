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Mansur Yavaş: Yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var

Mansur Yavaş: Yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'ye yönelik soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Korktuğumuz bir şey yok ancak kendi kendilerine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayvan ziyaretinin ardından İstanbul'a iniş yaptı. Yavaş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Yargı tarafsız ve bağımsız davranmıyor” diyen Mansur Yavaş, “Siyasallaşmış bir yargı Türkiye’ye son derece zarar verir. Bir an evvel parlamenter sisteme geçilecek yolların açılması lazım” diyerek iktidara seslendi.

Kendi hakkında da soruşturma başlatılabileceği iddialarına ilişkin olarak konuşan Yavaş, “1999 yılından bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir, kamuoyuna dahi açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok ancak kendi kendilerine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor bana” ifadelerini kullandı.

AİHM’nin Arnavutluk kararına dikkati çeken Yavaş, “Bunu mutlaka dikkate alsınlar” dedi. Yavaş, “Bugün uygun olursa Dilek Hanımı ziyaret edeceğim oradan Saraçhane’ye gideceğiz. İstanbul’dan hemen ayrılmayacağız” programını paylaştı.

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