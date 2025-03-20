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Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Alınan bilgilere göre, Musa K. (38) idaresindeki araç, Ağrı Dağı'nın 3 bin 100 metrelik rakımında arızalandı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kalan Musa K'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, soğuktan etkilenen kişiyi yaklaşık 800 metrelik bir yürüyüşün ardından Topçatan köyünde sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Musa K. tedbir amaçlı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürüldü.

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