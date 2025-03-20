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İBB'ye kayyum mu atanacak? İşte İstanbul için kulislerde konuşulan isim

İBB'ye kayyum mu atanacak? İşte İstanbul için kulislerde konuşulan isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından herkes "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı.

Veli Toprak, Sözcü TV'de "İmamoğlu ve diğer isimler bugün ifade vermeye başlayacak." dedi ve şunları söyledi:

Cumartesi akşam saatlerinde ise İmamoğlu ve gözaltındaki isimlerin adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Geceden itibaren pazar sabahına kadar savcılık tarafından ifadeleri alınacak.

Pazar günü ise tutuklanma talebiyle Asliye Mahkemesi’ne sevk edilecekler.

CHP’nin önseçim yaptığı 23 Mart Pazar günü ise İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesini bekliyorum.

O tarihe kadar aksi bir gelişme yaşanmazsa Pazar günü tutuklanacak.

Bu iddiayla İmamoğlu’nun açığa alınması ve yerine İstanbul Valisi Davut Gül’ün kayyum olarak atanacağı ifade ediliyor.

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