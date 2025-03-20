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Ankara'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşında yabancı uyruklu kız çocuğu ölü bulundu.

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Metruk bir binanın bahçesinde çocuk cesedi bulunduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Suriye uyruklu F.M'ye ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

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