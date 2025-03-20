BIST 9.860
DOLAR 37,99
EURO 41,70
ALTIN 3.720,21
HABER /  DÜNYA

İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı en az 35 kişi öldü

İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı en az 35 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu gece Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Beni Suheyla beldesinde Ebu Dib ailesine ait evi hedef alması sonucu 7 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in Han Yunus'un Mirac bölgesinde Abdurrahman el-Mecayide ailesinin evine düzenlediği saldırıda birkaç kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde ayrıca, Han Yunus'un Abesan el-Kebira bölgesinde Ebu Dekka ailesinin evine düzenlenen saldırıda 8, El-Fehhari kasabasında El-Ammur ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği dile getirildi.

İsrail güçlerinin Refah'ın doğusundaki Misbah bölgesinde bulunan Cabir ailesinin evine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü ifade edilen haberde, Beyt Lahiya'nın batısındaki Es-Sultan semtinde de bir evin hedef alınması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahından bu geceye kadar düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 470'in üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama
Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara soruşturma
Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara soruşturma
Trump'tan İran'a mesaj: Bırakın kendi başlarına savaşsınlar
Trump'tan İran'a mesaj: Bırakın kendi başlarına savaşsınlar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasalara sıkı takip
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasalara sıkı takip
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi, gerekçelerini açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi, gerekçelerini açıkladı
Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Bunun için tasarladık
Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Bunun için tasarladık
ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Yorum yapmayacağız
ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Yorum yapmayacağız
Trump ile Zelenski, enerji üretim alanlarına ilişkin kısmi ateşkeste anlaştı
Trump ile Zelenski, enerji üretim alanlarına ilişkin kısmi ateşkeste anlaştı
Ekrem İmamoğlu konusunda provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma
Ekrem İmamoğlu konusunda provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL ile yakalandı
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL ile yakalandı