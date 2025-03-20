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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

 Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

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Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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