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Piyasalarda son durum! Dün rekor kıran altın, dolar ve euro son rakamlar

Piyasalarda son durum! Dün rekor kıran altın, dolar ve euro son rakamlar

Dün siyasi haber akışı ile yurt içinde piyasalar resmen sallandı.  Dolar 41 TL'nin, Euro 44 TL'nin, gram altın ise 4000 TL'nin üzerine çıktı. Haftanın dördüncü işlem gününde son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

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İBB'ye yönelik soruşturma sonrası Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100 kişinin gözaltına alınması piyasalarda da hareketliliğe neden oldu. Dolar, Euro, Altın zirveyi gördü.

Yatırımcılar bugün piyasalarda neler oluyor sorusunun cevabını arıyor. Dün dolar 41 TL, Euro ise 44 TL'nin üzerini test etti.

Dolar ve Euro'da ilk rakamlar

Serbest piyasada 37,9800 liradan alınan dolar, 37,9820 liradan satılıyor.

41,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,3820 lira olarak belirlendi.

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını bildirmişti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Altın fiyatlarında son durum

 Altın fiyatlarında ise bugün de yükseliş sürüyor.  Gram altın 3 bin 700 lira sınırını geçti.

GRAM ALTIN:3.720,25

ÇEYREK ALTIN:6.122,00

YARIM ALTIN:12.240,00

CUMHURİYET ALTINI:24.378,00

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