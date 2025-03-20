MGK bugün toplanacak! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak Millî Güvenlik Kurulu, "Terörsüz Türkiye" hedefi, Suriye'deki gelişmeler ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları başta olmak üzere Türkiye'nin güvenlik politikalarını ele alacak. PKK'ya yönelik operasyonların seyri, Şam yönetimi ile SDG arasındaki mutabakat ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel konular da gündemin kritik başlıkları arasında yer alıyor.

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Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Beştepe’de toplanıyor. Türkiye’nin iç ve dış güvenlik politikalarının kapsamlı şekilde ele alınacağı toplantıda, özellikle "Terörsüz Türkiye" hedefi, Suriye'deki son gelişmeler ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen MGK toplantısında, PKK ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların değerlendirilmesi, İmralı’dan gelen fesih çağrısı sonrası oluşan yeni tablo ve terör örgütlerinin olası stratejik hamleleri ele alınacak. Askeri ve istihbari veriler ışığında operasyonların etkinliği artırılacak ve PKK’nın sahada izlediği oyalama taktiklerine karşı alınacak önlemler masaya yatırılacak.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

MGK’da, Suriye’deki son durum da önemli bir gündem maddesi olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta gerçekleşen temasların yanı sıra Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki mutabakatın olası etkileri hakkında kurula bilgi verecek. Türkiye’nin bölgedeki güvenlik politikaları, sınır güvenliği ve olası tehditlere karşı alınacak tedbirler detaylı şekilde değerlendirilecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI VE DİPLOMATİK ÇABALAR ELE ALINACAK

MGK toplantısının bir diğer kritik başlığı ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları olacak. Türkiye’nin bu süreçte uluslararası kamuoyunda yürüttüğü diplomasi, ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve bölgedeki insani krizin önlenmesi için atılabilecek adımlar kurul tarafından değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE AVRUPA İLE GÜVENLİK İLİŞKİLERİ MASADA

Toplantıda ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel güvenliğe etkileri ve Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik hamleleri de ele alınacak. Avrupa ile güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temasların yanı sıra, Kıbrıs’ta yaşanan son gelişmeler de MGK'nın gündeminde olacak.

Toplantının ardından MGK bildirisinin yayımlanması ve kurulun aldığı kararların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.