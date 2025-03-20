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Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2 eksiğimiz var! İşte muhtemel 11'ler...

Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2 eksiğimiz var! İşte muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı konuk edecek. Milli Takım, iki futbolcunun kart cezalı olduğu için forma giyemeyeceği maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. İşte muhtemel ilk 11’ler…

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Milli takımlar için verilen arada A Milli Futbol Takımı sahne olacak.  Ay- Yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan ile play-off ilk maçında karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak müsabaka tv8’den naklen yayınlanacak.

Türkiye - Macaristan karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın 4. hakemi Peter Kralovic olacak. Müsabakada Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

Rövanş ise 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Puskas Arena'da oynanacak. Milliler eşleşmeyi geçmesi durumunda A Ligi'ne yükselecek.

Macaristan ile 15. kez karşılaşacağız

Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

İki ülke son olarak 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena'da hazırlık maçında rakip oldu ve Macaristan 1-0 kazandı.

Millilerin 638. müsabakası

Milliler, 352'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 637 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 870 gol kaydederken, kalesinde ise 911 gole engel olamadı.

Montella 20. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Türkiye ve Macaristan'ın Uluslar ligi serüveni

A Milliler; Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele etti. Ay-yıldızlılar, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 11 puanla ikinci sırada tamamladı.

Macaristan ise A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile karşılaşırken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 6 puan aldı ve 3. sırada bitirdi.

Milli takım 910 gün sonra İstanbul'da oynayacak

Son yıllarda Anadolu'da farklı şehirlerinde oynayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak. Milliler son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı ve müsabaka 3-3 berabere sona erdi.

Arda Güler ve Merih Demiral forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımı'nda, Macaristan maçında 2 futbolcu cezasından dolayı forma giyemeyecek. Millilerde Arda Güler ve Merih Demiral, sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Ay-yıldızlılarda ayrıca Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almadı.

4 futbolcu kart sınırında

A Millilerde ayrıca 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Millilerde; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, müsabakada sarı kart görmesi durumunda rövanşta oynayamayacak.

3 futbolcu ilk kez davet aldı

Ay-yıldızlılarda 3 futbolcu, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez milli takımda yer aldı. Millilerde ayrıca Emre Mor da yaklaşık 2.5 yıllık aranın ardından yeniden çağrıldı.

Türkiye-Macaristan muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Macaristan: Dibusz, Balogh, Dardai, Orban, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga.

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