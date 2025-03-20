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Bakan Ali Yerlikaya'dan sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya'dan sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin sosyal medya platformu "X" üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında toplam 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini, 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini anımsattı.

62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi

Gözaltı kararı sonrası "X" platformu üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde, gözaltı işlemlerinden sonra 20 Mart 2025 tarihi saat 06.00'ya kadar bu konu ile ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların yüzde 66'sının isimli hesap, yüzde 34'ünün bot hesap olduğu tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir."

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