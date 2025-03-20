SPK'den borsada işlem gören ortaklıklar ile ilgili açıklama

SPK, borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurulu kararıyla genel kurul onayı olmadan pay geri alım programı başlatabileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle bazı sınırlamalar kaldırılırken, geri alınan payların 30 gün boyunca satılamayacağı vurgulandı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda borsada işlem gören ortaklıklar ve bağlı ortaklıklar için yeni bir karar aldı. Bu karar kapsamında, söz konusu şirketler, yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatabilecek.

SPK tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak alınan kararın ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Buna göre, borsada işlem gören şirketler, genel kurul kararı olmaksızın, doğrudan yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabilecek ve bu durum yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacak.

YÖNETİM KURULU YETKİSİYLE GERİ ALIM PROGRAMI

Yeni düzenleme ile şirketlerin yönetim kurulları, hisse geri alım programını başlatırken şu detaylara karar vermekle yükümlü olacak:

Geri alımın amacı

Geri alım programının süresi

Alınacak azami pay adedi

Kullanılacak azami fon tutarı

Bu karar, SPK’nin özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacak.

MEVCUT GERİ ALIM PROGRAMLARI DEVAM EDECEK

SPK açıklamasında, halihazırda yürürlükte olan bir geri alım programı bulunan halka açık şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının ayrıca yeni bir yönetim kurulu kararı almadan mevcut geri alım programlarını sürdürebileceği ifade edildi.

NOMİNAL DEĞER VE GÜNLÜK İŞLEM SINIRINA ESNEKLİK

SPK’nin yeni düzenlemesi, geri alım işlemlerinde bazı sınırların kaldırılmasını da içeriyor:

Nominal değer sınırı: Mevcut Tebliğ’de sermayenin yüzde 10’u olarak belirlenen geri alım sınırı geçici olarak uygulanmayacak.

Günlük işlem sınırı: Son 20 günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde 25’i olarak belirlenen günlük işlem sınırı da uygulanmayacak.

Sermaye artırımı kısıtlaması: Nakit sermaye artırımları sırasında geri alım-satım yapılmasını yasaklayan hüküm, belirli koşullarla sınırlandırılarak uygulanacak.