Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Avukatları, evinde yapılan aramaya itiraz etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Soruşturma sürecine ilişkin açıklamada bulunan avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin hukuki haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı

SAVCILIĞA İTİRAZ EDİLDİ

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şahan’ın gözaltı süresinin uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, dün gerçekleştirilen ev aramasına avukatların katılmasına izin verilmediğini belirten Ersöz, bu hukuksuz duruma karşı savcılığa itiraz ettiklerini ifade etti.

Ersöz, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği arama ve el koyma kararına itiraz ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gerekçesiz şekilde verilen, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 134. maddesine aykırılık taşıyan bu kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik."