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İBB'ye yönelik soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade veriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'ye yönelik soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade veriyor

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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