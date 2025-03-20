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Dişini çektiren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dişini çektiren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

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İddiaya göre, Toprak Önkol'un ağzından kan gelmesi üzerine ailesi, dün merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan muayenenin ardından Önkol'un hastanedeki kan tetkiklerinde değerleri normal çıkınca taburcu edilmesine karar verildi. Taburcu işlemini yapan doktor, Önkol'un bir dişinin sallandığını, bu nedenle çocuğun bir diş hekimine götürülmesini tavsiye etti.

Bunun üzerine aile Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü.

Poliklinikte dişi çekilen Önkol'un, kanamasının durmaması üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Önkol, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Önkol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Önkol'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünce olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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