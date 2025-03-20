Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına doğrudan yansıyor. Son dönemde sık sık değişen fiyatlar, önümüzdeki günlerde de dalgalı seyrini sürdürebilir.

Abone ol

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor. Döviz kurlarındaki ani yükselişin etkisiyle önümüzdeki hafta benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre salı günü benzine 1,30 TL, çarşamba günü motorine 1 TL ve perşembe günü otogaza 65 kuruş zam yapılacak.

Döviz kurundaki yükselişlerin ardından, gelecek hafta tüm akaryakıt çeşitlerine zam yapılması bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, fiyat artışları şu şekilde olacak:

Salı günü: Benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam

Çarşamba günü: Motorinin litre fiyatına 1 TL zam

Perşembe günü: Otogazın litre fiyatına 65 kuruş zam

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.