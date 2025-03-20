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Anayasa Mahkemesi cevap ve düzeltme hakkını düzene kavuşturdu

Anayasa Mahkemesi cevap ve düzeltme hakkını düzene kavuşturdu

Anayasa Mahkemesi, basında yer alan haberlere karşılık kullanılan cevap ve düzeltme hakkının, haberi yazan kişi ve yayın kurumuna karşı hakaret amaçlı kullanımını kısıtladı. Yüksek Mahkeme, bu hakkın kullanımının, uzunluk ve içerik olarak, konuyla ilgili sınırlı olması gerektiğine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi, yerel bir yayın kuruluşunun düzeltme ve cevap hakkına itirazını karara bağladı. Karar metni bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Zonguldak'ta bir yerel gazete, "düzeltme ve cevap hakkına yönelik bir mahkemenin verdiği kararı" yüksek mahkemeye taşıdı. Dosyaya göre, yerel gazetede yer alan bir yazıda, siyasi bazı konular hakkında yorum yapıldı. Bu yorum üzerine ilin belediye başkanı, gazeteye, yazıyı kaleme alana da hakaretlerin de yer aldığı bir düzeltme metni gönderdi. Gazete bu metini düzeltme metni olarak değerlendirmek istemeyince, mahkeme iletilen yazının olduğu gibi yayınlanmasına hükmetti. Yerel gazete bu mahkeme kararına itiraz etti ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, cevap ve düzeltme hakkının kullanılmasının gerekliliğini vurgularken, bu hakkın amacı dışında kullanılmamasına işaret etti. Yüksek Mahkeme kararında, şu değerlendirmeyi yaptı:   

"Başvurucunun haberde yer alan iddiaların karşılığı olmayan ilgisiz içerikleri, başka bir deyişle, teknik anlamda düzeltme ve cevap niteliği taşımayan unsurları yayınlamak zorunda bırakmıştır. Cevap ve düzeltme metninin bariz bir şekide uzun olması nedeniyle basının editöryal özgürlüğüne yapılan müdahelenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." 

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin cevap ve düzeltme metnini olduğu gibi yayınlatılmasına hükmetmesiyle, "İfade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği" kararına vardı. 

AYM
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