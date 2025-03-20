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Akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda 6 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda 6 kişi öldü

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde  akaryakıt taşıyan tankerde patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Niger ve Enugu eyaletlerinde ocak ayında iki ayrı akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 114 kişi hayatını kaybetmişti.

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