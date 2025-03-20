Fatih Altaylı'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 45 dakika boyunca ağladım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Dün sabah 45 dakika boyunca ağladım" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltında ikinci gününü geçiriyor.

Yaşanan gelişmeler Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalardan biri de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

YouTube kanalında yaptığı yayında, gözaltı kararına tepki gösteren Altaylı, “Dün sabah 45 dakika boyunca ağladım” dedi.

Altaylı, hukukun siyasete alet edildiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün sabah uyanıp gelişmeleri izlemeye başladıktan sonra 45 dakika ağladım. Çok asabım bozuldu. 12 Eylül’de gazetecilik yapan büyüklerimiz ne hissetmişse onu anladım. Hukuk ayaklar altına alınmış. İnsanların seçme hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor."