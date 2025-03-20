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Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi

Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. Kulüp, konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları devam ediyor.

Alanyaspor, 15 Kasım 2024 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor'un başında 21 maça çıkan 46 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet - 4 beraberlik - 5 mağlubiyetlik bir performans seergiledi ve 1.48'lik puan ortalaması yakaladı.

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