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İmamoğlu'ndan annesine: Üzülme anne bugünler geçecek

İmamoğlu'ndan annesine: Üzülme anne bugünler geçecek

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, oğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığına başta karşı olduğunu ancak yaşananlar nedeniyle fikrini değiştirdiğini belirtti, “Bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum” dedi. İmamoğlu, annesinin bu açıklamalarını içeren videoyu paylaşarak, "Üzülme annem, bu günler geçecek... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer’deki evinde gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu, oğlunun siyasi geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başta Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığını belirten Hava İmamoğlu, yaşanan gelişmelerin kendisini bu konuda farklı bir noktaya getirdiğini ifade etti.

“Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum.” diyen Hava İmamoğlu, oğlunun siyasi mücadelesine destek verdiğini dile getirdi.

Aile olarak her zaman birlik içinde olduklarını belirten Hava İmamoğlu, “Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, annesinin bu açıklamalarını içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Üzülme annem, bu günler geçecek... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

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