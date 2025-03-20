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Ezgi Mola’dan İmamoğlu paylaşımı: Yanında durmak tarihi bir sorumluluktur

Ezgi Mola’dan İmamoğlu paylaşımı: Yanında durmak tarihi bir sorumluluktur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Ezgi Mola, hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi savunmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgularken, yaşanan erişim sorunlarına da tepki gösterdi. Mola “Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmak tarihi bir sorumluluktur” dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Gözaltı kararlarının İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "CHP'de para sayma görüntüleri" olarak anılan yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak verildiği öne sürüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erişim sorunlarına isyan etti. Mola “Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmak tarihi bir sorumluluktur” ifadesini kullandı.

Oyunculuğunun yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Art arda paylaşımlar yapan Ezgi Mola, önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren bir paylaşım yaptı. "Hukukun üstünlüğünü ve evrensel demokrasiyi savunanlar için Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmak bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur." sözünü hikayesinde paylaşan Mola, sosyal medyada yaşanan erişim sorununa da tepki gösterdi.

Sosyal medyaya VPN kullanarak erişim sağladığını belirten ünlü oyuncu, paylaşımında, "VPN mi vay be! Canı isteyen fişi çekiyor" ifadelerini kullandı.

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