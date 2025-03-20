İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması: AK Parti'den ilk açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin darbe benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. “Darbecilik ithamının dayanağı yok.” diyen Çelik, “Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz.” ifadelerini kullandı.

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İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaşananlar sonrası Özgür Özel, dün Saraçhane'de miting düzenleyip bunu 'darbe' olarak niteledi.

AK Parti'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Evrensel prensiptir; masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini değerlendirecek olan siyasiler değil.” dedi.

"CHP'de ağır bir sorun var"

“Süreç başladığından itibaren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP’ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor.” diyen Çelik, “Sayın Özel’in kullandığı kavramlar, herhangi bir siyasi değerlendirmenin temelini teşkil edecek, okuryazarlık konusunda CHP’de ağır bir sorun olduğunu bir kere daha gösteriyor.” şeklinde konuştu.

"Millet iradesine giderek büyük değişimleri gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin adının her zaman demokrasiyle yan yana yazıldığını söyleyen Çelik, “Biz karşımıza en karanlık odakların çıktığı zamanda bile millet iradesine giderek bu ülkede büyük değişimleri gerçekleştirmiş bir partiyiz. Biz siyaset meydanlarının partisi olarak milletimizle buluşurken, CHP’nin yapmaya çalıştığı karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde olmaktan ibaret olmuştur.” ifadelerini kullandı.

"İddialar CHP'liler tarafından dile getirildi"

Çelik şöyle devam etti:

"Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bütün iddialar, uzun zamandır CHP’liler tarafından zaten ifade ediliyordu. Bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Bunlar CHP’liler tarafından gündeme getirilmiş iddialardır. Sayın Özel bize saldıracağına, saygısız ifadeler kullanacağına, dönecek bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. Özgür Özel iddialara ilişkin açıklama yapmalı.

Kendi iç seçim sürecini Türkiye’nin resmi seçimi zannederseniz o zaman sizin zihniyetinizde demokrasi olmaz, bu paralel devlet anlayışıdır. Kendi partisi ile ilgili gündemlerin, kendi partisiyle ilgili olduğunu düşünmesi gerekir. Kendi partisi içinde bile bu konuda bir mutabakat yoktur.

Bu yargısal süreçle, Cumhurbaşkanımızın şiir okumasını ve kendisine siyasi yasak getirilmesini eşdeğer tutmaya çalışıyorlar. Şiir okumakla, bu dosyadaki iddiaları eşdeğer tutmanız bile buradaki süreçlerle ilgili olarak herhangi bir yargısal sürece saygı duymadığınızı gösteriyor."