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Bizimkiler'in oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Bizimkiler'in oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Yayınlandığı döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Hacer karakteriyle yer alan Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti. 75 yaşındaki oyuncu beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

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Güngör Erbayık, Ercan Yazgan, Mehmet Akan ve Aykut Oray'ın yer aldığı Bizimkiler dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe'den acı haber geldi. 75 yaşındaki oyuncu kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Usta oyuncu Filiz Küçüktepe 75 yaşında hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisindeki Hacer rolüyle tanınan ve birçok filmde rol alan oyuncunun dizideki eşi Abbas'ı oynayan Hikmet Karagöz ise 2020'de yaşamını yitirmişti.

Bizimkiler dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe vefat etti. Ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu, 75 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta oyuncu yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.

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