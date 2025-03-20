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Emekliyi sevindirecek haber! 2025 yılına kadar ücretsiz oldu

Emekliyi sevindirecek haber! 2025 yılına kadar ücretsiz oldu

2025 yılına kadar emekliler için su faturaları tamamen ücretsiz olacak. Müjdeyi Karabük Belediyesi verdi. Hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin başvuru yapması gerekiyor. Artan su faturaları karşısında zorlanan emekliler için can suyu olacak uygulama başlıyor.

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Emekliler yıl sonuna kadar su faturası ödemeyecek. Emekliler için Karabük Belediyesi yeni destek uygulamasını duyurdu. Belgeler ile veznelere müracaat eden emekliler 2025 yılı boyunca su faturası ödemeyecek.

Emekliye nefes aldıracak bir haber geldi. 2025 yılı boyunca emekliler su faturası ödemeyecek. Karabük’te 2025 yılı itibarıyla emekliler için su faturalarının tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

Hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin başvuru yapması gerekiyor. Başvuru belgeleri şöyle;

SGK’dan alınmış emeklilik belgesi,
Kimlik fotokopisi
Başvuru dilekçesi

Yukarıda belirtilen belgeler ile başvurular, belediyenin belirlediği noktalardan yapılabilecek. Emekliler için hayata geçirilen bu uygulama, 2025 yılı boyunca kesintisiz sürecek.

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