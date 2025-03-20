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Festivale katılmak için Türkiye'ye gelmiş! Sırp dansçının feci ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Festivale katılmak için Türkiye'ye gelmiş! Sırp dansçının feci ölümü

 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Çorlu'dan İstanbul'a ilerleyen Srdjan Budic (30) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak gişelerin yakınındaki köprü ayağına çarptı.

Etraftakilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansla sürücü ve araçtaki diğer 3 yaralıyı hastaneye götürdü.

Müdahaleye rağmen Budic, yaşamını yitirdi. Diğer kazazedelerin tedavisi sürüyor.

Sırp asıllı Budic'in dansçı olduğu İstanbul'da bir festivale katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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