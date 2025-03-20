Festivale katılmak için Türkiye'ye gelmiş! Sırp dansçının feci ölümü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Abone ol
Çorlu'dan İstanbul'a ilerleyen Srdjan Budic (30) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak gişelerin yakınındaki köprü ayağına çarptı.
Etraftakilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansla sürücü ve araçtaki diğer 3 yaralıyı hastaneye götürdü.
Müdahaleye rağmen Budic, yaşamını yitirdi. Diğer kazazedelerin tedavisi sürüyor.
Sırp asıllı Budic'in dansçı olduğu İstanbul'da bir festivale katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.