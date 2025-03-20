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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı: Masada hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı: Masada hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 2'nci kez yine yoğun gündemle toplandı.   Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.55'te başladı. 

Toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar. Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla diz çöken terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakması.

MGK, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak. Bir yandan operasyonlar devam ederken sürecin oyalamalara izin verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

Suriye temasları değerlendirilecek

Türkiye'nin isteği tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olması. Bu kapsamda MGK'da Suriye konusu da görüşülecek.

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen haftaki Suriye temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

İsrail'in Gazze soykırımı

Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer gündem maddesi, ateşkesi bozan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar olacak.

Katliamların durması ve ateşkesin tekrar sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasi trafiği ele alınacak.

MGK toplantısında güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler de masada olacak.

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