Mourinho, Fenerbahçe'ye 14 milyon euroluk yıldızı istiyor! Düşünülen transfer teklifi şaşkına çevirdi
Fenerbahçe’de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun transfer edilmesini istedi. Düşünülen transfer teklifi ise şaşkına çevirdi.
UEFA Avrupa Ligi’ne Son 16 Turu’nda veda eden, Süper Lig’de ise Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak 2 puanlık kayıp yaşayan Fenerbahçe’de moraller bozuldu.
UEFA Avrupa Ligi’ne Son 16 Turu’nda veda eden, Süper Lig’de ise Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak 2 puanlık kayıp yaşayan Fenerbahçe’de moraller bozuldu.
Fenerbahçe şampiyonluk hedefini sürdürürken kadro yapılanması da bir yandan devam ediyor. Yönetim gelecek sezon için çalışmalara başladı.
İtalyan spor muhabiri Di Marzio şaşkınlık yaratan bir transfer gelişmesini yazdı. Fenerbahçe’nin Roma ile sözleşmesini uzatmayan Sırp kaleci Mile Svilar’ı transfer etmek istiyor.