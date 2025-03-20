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Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da yeniden büyükelçiliğini açtı

Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da yeniden büyükelçiliğini açtı

Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, ülkesinin 13 yıl aradan sonra Şam'da yeniden büyükelçiliğini açtığını duyurdu.

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Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bugün Suriye'nin başkenti Şam'daki Alman Büyükelçiliğini resmi olarak yeniden açtığını açıkladı.

"Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullanan Schneck, büyükelçilik ekibinin yeterli olmadığını, vize ile konsolosluk işlemlerinin bir süre daha Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan yürütülmeye devam edeceğini bildirdi.

Almanya, 2012 yılında Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından Şam’daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.

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