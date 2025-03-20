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Ekrem İmamoğlu'nun istifasını isteyen CHP'liler kimler?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci Hasan Öztürk çok enteresan bir kulis haberini köşesine taşıdı.

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Öztürk yazısında konuya ilişkin, "CHP yönetiminden bazıları İmamoğlu’na “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alınıp tutuklanma ihtimaline karşılık İBB Başkanlığı’ndan istifa etmesini öneriyor. Böylece “kayyum ataması”nın önüne geçilmek isteniyor. İBB Meclisi’nden seçim ile yine CHP’li bir ismin başkan olması isteniyor. Ancak bu teklifi İmamoğlu’nun kabul etmediği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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