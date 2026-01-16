Nefesler tutuldu! Arka Sokaklar'da büyük ayrılık iddiası

Rıza Baba’nın öldüğünden endişe eden Ayla, gerçeği öğrenmek için Candan Müdür ve Selin’in yanına gider. Ancak kocasını bıçaklayanın Ali olduğunu öğrenmesiyle acıya daha fazla dayanamaz ve fenalaşarak yere yığılır.