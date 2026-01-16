Survivor'da eleme heyecanı yaşandı! Adaya veda eden isim kim?

Yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkadı, kazanan takım ise ödülün tadını çıkardı. Peki Survivor'da kim elendi? 15 Ocak Perşembe Survivor'a kim veda etti? İşte detaylar...