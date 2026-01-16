Survivor'da eleme heyecanı yaşandı! Adaya veda eden isim kim?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü heyecan dolu bir bölüm daha sona erdi. Bilindiği üzere adaya ilk veda eden isim Selen Görgüzel, ikinci veda eden isim ise Keremcem olmuştu.
Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 15 Ocak Perşembe akşamı eleme heyecanı yaşandı. Bilindiği üzere eleme potasında Lina, Meryem, Dilan ve Seren Ay vardı.
Yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkadı, kazanan takım ise ödülün tadını çıkardı. Peki Survivor'da kim elendi? 15 Ocak Perşembe Survivor'a kim veda etti? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor 'da elenen isim Dilan Çıtak oldu.