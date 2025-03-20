UEFA Uluslar Ligi'nde avantaj bizim: 3-1

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan’ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. RAMS Park’taki mücadelede Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleri galibiyeti getirirken, Macaristan’ın tek sayısını Schafer kaydetti. Rövanş karşılaşması 23 Mart’ta Budapeşte’de oynanacak.

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UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım sahasında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-1 kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Orkun ve Kerem'in gollerinde asisti yapan isim Oğuz Aydın olurken İrfan Can'ın golünün pasını Kerem verdi. Macaristan'ın tek golünü ise 25. dakikada Schafer attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, rövanş öncesi UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE 3 - 1 MACARİSTAN (CANLI SKOR)

90'Son düdük geldi ve sahadan 3-1 galip ayrılıyoruz.

90'Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

73'GGGOOOLLL! İrfan Can Kahveci skoru 3-1 yaptı. Sağ kanattan yapılan ortada Kerem topu göğsüyle indirdi. Kerem'in indirdiği topa gelişine vuran İrfan Can ağları havalandırdı.

69'GGGOOOOOOLLLLLL! Kerem Aktürkoğlu skoru 2-1 yapan golü attı. Oğuz Aydın sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti.

67'Kerem'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

40'Oğuz Aydın sağ kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan dışarı çıktı.

36'Kendi yarı sahamızda hazırlık pası yapıyoruz.

25'GOL! Macaristan, Schafer'in golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.

23'Hakan sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Samet'in kafa vuruşunda top savunmdan döndü. Devam eden pozisyonda kale önünde karambol oluştu. Hakem Macaristan lehine serbest vuruş kararı verdi.

13'Nagy'nin ceza sahasının solundan gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

9'GGGOOOLLL! Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçtik. Oğuz'un pasında Orkun ceza yayının gerisinde topla buluştu ve ileri çıktı. Orkun'un ceza yayı üzerinden şık vuruşunda top ağlara gitti.

8'Hakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kenan, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Millilerimiz penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

3'Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Barış Alper sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Barış içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Uğurcan, Samet, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren, Orkun, Kerem, Hakan, Kenan, Oğuz Aydın, Barış Alper

MACARİSTAN: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.