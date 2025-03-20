Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İmamoğlu iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı" iddiasını yalanladı. Açıklamada, hükümlü ve tutuklu nakillerinin rutin periyotlarla yapıldığı, iddia edilen şekilde dikkat çekici bir artışın olmadığı belirtildi. Kamuoyunun manipülatif iddialara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından yaptığı paylaşımda bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında mahpus sayısının dengelemesi amacıyla dönemsel ve periyodik nakiller yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Kandıra Cezaevi'nde gerçekleştirilen nakillerin olağan sürecin bir parçası olduğu ve son dönemde iddia edildiği gibi mahpus sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmadığı vurgulandı.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama: