Milli Takım'da bir ilk! Montella tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Türkiye, rakibini 2007’den sonra ilk kez yenerken, Vincenzo Montella ise ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör olarak Guus Hiddink’in ardından tarihe geçti.

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AMilli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

YILLAR SONRA İLKİ YAŞADIK

Macaristan'ı rahat bir yenen Türkiye, rakibini Eylül 2007'den (3-0 | Euro 2008 elemeleri) bu yana ilk kez mağlup etti.

MONTELLA'DAN BÜYÜK BAŞARI

Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen (4 galibiyet, 1 beraberlik) ikinci yabancı teknik direktör oldu. İlk sırada ise 6 maç ile Guus Hiddink yer alıyor.